سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل الصعود – توقعات اليوم – 27-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-27 02:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يضغط على حركة السعر.

 

في المقابل من ذلك يستند السعر إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أدى إلى حالة التذبذب اللحظية في محاولة من الزوج للبحث عن اتجاه جديد.

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

