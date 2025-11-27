- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-27 02:39AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من اختراقه في وقت سابق لمستوى المقاومة 0.5690، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بزاوية ميل كبيرة ما يشير إلى قوة هذا المسار واستقراره على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.