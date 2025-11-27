سعر النفط خام برنت يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 27-11-2025

حلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من اختراقه في وقت سابق لمستوى المقاومة 0.5690، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بزاوية ميل كبيرة ما يشير إلى قوة هذا المسار واستقراره على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.