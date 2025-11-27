الاقتصاد

سعر النفط الخام يشهد تحسن لحظي – توقعات اليوم – 27-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-27 00:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم صناعات قطر (IQCD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.52 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المهم 12.00 ريال استعداداً لكسره.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

