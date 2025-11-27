سعر النفط الخام يشهد تحسن لحظي – توقعات اليوم – 27-11-2025

تراجع سعر سهم صناعات قطر (IQCD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.52 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المهم 12.00 ريال استعداداً لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط