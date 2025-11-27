- 1/2
سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر عنق نموذج رأس وكتفين – توقعات اليوم – 27-11-2025
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-27
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة تخطي خلالها دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي المضاعف وقلص فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.