سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر عنق نموذج رأس وكتفين – توقعات اليوم – 27-11-2025

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة تخطي خلالها دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي المضاعف وقلص فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.