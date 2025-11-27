أسعار الذرة تقفز بنحو 2% مع ترقب اجتماع بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، وذلك مع ترقب اجتماع بين الولايات المتحدة والصين.



وقال كارل سيتزر، الشريك في شركة Consus Ag Consulting: "كانت الحبوب في بداية جلسة التداول هذا الصباح تميل إلى الارتفاع، بينما كان مُجمّع فول الصويا في معظمه منخفضاً." وأضاف: "ساهمت عمليات تغطية المراكز المكشوفة قبل يوم الإخطار الأول لعقود ديسمبر الآجلة في دعم الحبوب، إلى جانب عدة مبيعات ليلية — خصوصاً في الذرة. ورغم أن أياً من تلك الصفقات لم يكن كبيراً بما يكفي ليظهر ضمن مبيعات ’فلاش‘، إلا أن عددها كان لافتاً. وكانت الغالبية العظمى من هذه المبيعات من الذرة المخصّصة للأعلاف، لكن تم بيع القمح أيضاً."



وأشار سيتزر إلى أن زيت فول الصويا تعرض لضغوط بسبب ضعف الأسواق العالمية، إذ هبط زيت النخيل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف، مما أثّر على مجمل مُجمّع فول الصويا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي.



وتابع قائلاً: "من المتوقع أن تجتمع الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوعين المقبلين لتوقيع الاتفاق التجاري المقترح بشكل رسمي. وحتى لو تمت إزالة جميع الرسوم الجمركية، ستظل فول الصويا الأميركي الأغلى سعراً عند دخوله إلى الصين، وهو ما قد يؤثر على واردات الصين بغض النظر عن وجود اتفاق."



كما امتد الضعف في قطاع الطاقة ليلقي بظلاله على السلع اليوم، في حين قدّم تراجع الدولار الأميركي بعض الدعم.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.8% إلى 4.45 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 11.31 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.2% إلى 5.40 دولار للبوشل.