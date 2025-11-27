سعر سهم نقي (2282) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 27-11-2025

ارتفع سعر سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (7202) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 238.40 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 215.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط