سلطات البرازيل توافق على أول لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم

وافقت السلطات البرازيلية على أول لقاح بجرعة واحدة ضد حمى الضنك في العالم، وهو تطور لمعهد بوتانتان في ساو باولو، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاما.

وحتى الآن، كان اللقاح الوحيد المتوافر ضد حمى الضنك في العالم هو TAK-003 الذي يعطى بجرعتين بفارق ثلاثة أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وسيساهم اللقاح الجديد الذي يعطى بجرعة واحدة في تسريع حملات التطعيم الجماعية وتسهيلها.

وقال إسبر كالاس، مدير معهد بوتانتان، في مؤتمر صحافي في ساو باولو "هذا نجاح تاريخي في مجالَي العلم والصحة في البرازيل".

وأضاف "أصبح من الممكن الآن أن نحارب المرض الذي يصيبنا منذ عقود بسلاح قوي للغاية".

وأوضح وزير الصحة ألكسندر باديليا أن البرازيل توصلت إلى اتفاق مع شركة WuXi الصينية لتوريد حوالى 30 مليون جرعة في النصف الثاني من العام 2026.