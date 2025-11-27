شكرا لقرائتكم خبر عن الين قرب قمة الأسبوع مستفيدًا من ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى في أسبوع ،مستفيدًا من ضعف أداء العملة الأمريكية بسبب احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية في ديسمبر المقبل.



في ظل الاحتمالات الضعيفة حاليًا حول احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل ، ينتظر المستثمرين الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل تطبيع السياسة النقدية خلال العام الجديد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.5% إلى (155.72¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.45¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.46¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضًا بحوالي 0.3% مقابل الدولار ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في أسبوع عند 155.66 ينات.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15%،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في قرابة الأسبوعين ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتعليقات النقدية الحِذرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، في انتظار صدور المزيد من البيانات عن سوق العمل الأمريكي.



أفادت وكالة "بلومبيرغ"أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، برز كأوفر المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الجديدة. ومثل ترامب، قال هاسيت إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل مما هي عليه في عهد الرئيس الحالي جيروم باول.



وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء بأن هناك احتمالًا كبيرًا أن يعلن ترامب عن اختياره قبل عيد الميلاد.



الفائدة اليابانية

•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن بنك اليابان يُهيئ الأسواق لرفع محتمل لأسعار الفائدة في الشهر المقبل، مُجددًا بذلك لهجته المتشددة السابقة مع عودة المخاوف بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الين وتلاشي الضغوط السياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا حول 40%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



أراء وتحليلات

•قال فاسيلي سيريبرياكوف، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك يو بي إس بنيويورك: سيكون من الصعب تغيير مسار الين بشكل كبير برفع واحد فقط ما لم يُقدم بنك اليابان على رفع متشدد لسعر الفائدة ويلتزم برفع أسعار الفائدة باستمرار خلال عام 2026 للسيطرة على التضخم.



•وأضاف سيريبرياكوف: ما لم يحدث ذلك، لا أعتقد أن الين سيستفيد بشكل كبير، لأن فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لا تزال واسعة جدًا، و التقلبات لا تزال منخفضة.



•وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في رابو بنك لندن: هناك احتمال للتدخل خلال عيد الشكر، ولكن إذا كان خوف السوق من التدخل كافيًا لمنع ارتفاع الدولار مقابل الين، فإن ذلك يُقلل من هذا الاحتمال.



نظرة فنية

