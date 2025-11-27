سعر الباوند مقابل الين يضغط على الحاجز-توقعات اليوم 27-11-2025

تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية ليدفع به ذلك للثبات فوق مستوى 206.00 لنلاحظ تشكيله بذلك لاندفاع إيجابي جديد ليكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 206.90 محاولا تسجيل بعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 207.20.

نشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء قد يمد السعر بعزم إيجابي جديد ليدفع به ذلك لتقديم المزيد من الموجات الصاعدة باستهدافه مباشرة لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 207.65, بينما تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط يتطلب تشكيل هبوط حاد ليمكنه ذلك من تحقيق كسر الدعم الإضافي المستقر عند 205.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 206.25 و 207.65

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع