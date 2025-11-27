الاقتصاد

سعر سهم متكاملة (8040) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 27-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم متكاملة (8040) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 27-11-2025 1/2
  • سعر سهم متكاملة (8040) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 27-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم متكاملة (8040) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-27 00:44AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم أسمنت المنطقة الجنوبية (3050) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء انخفاض السهم الأخير بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى انعدام أي زخم إيجابي حول السهم.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 24.40 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 22.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا