شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-27 02:43AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الانخفاض عنق تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من أهمية هذا الكسر لتحديد الاتجاه القادم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.