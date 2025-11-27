سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 27-11-2025

انزلق سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الانخفاض عنق تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من أهمية هذا الكسر لتحديد الاتجاه القادم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.