فرصة ذهبية: احصل على 15 ألف ريال دعم مالي بدون أي شروط معقدة.. وهذه طريقة التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 02:14 مساءً - أعلنت عدة جهات تمويلية في المملكة عن إتاحة تمويل شخصي يصل إلى 15000 ريال سعودي دون الحاجة لتحويل الراتب، مع وجود بعض الشروط الأساسية للحصول عليه. المبادرة تستهدف تلبية الاحتياجات المالية للمواطنين والمقيمين الساعين للحصول على تمويل سريع.

التمويل متاح لمن يحمل الجنسية السعودية أو الإقامة السارية، بشرط أن يكون المتقدم عمره فوق 18 عامًا ولديه دخل ثابت. تقديم الطلب يتم إلكترونياً أو بزيارة الفروع المباشرة، ويتطلب مستندات مثل الهوية الوطنية وكشف حساب بنكي. تستغرق عملية الموافقة من يوم إلى ثلاثة أيام، يُرسل بعدها إشعار يوضح الموافقة وإيداع المبلغ في الحساب البنكي.

تنصح الجهات التمويلية الأفراد بقراءة شروط التمويل بتمعن والتأكد من قدرتهم على السداد دون التأثير على نفقاتهم الأساسية. المبادرة تشدد على أهمية اتخاذ القرار بالتمويل بناءً على حاجة فعلية لتفادي الالتزامات المالية غير المدروسة.