الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 02:14 مساءً - أعلنت عدة جهات تمويلية في المملكة عن إتاحة تمويل شخصي يصل إلى 15000 ريال سعودي دون الحاجة لتحويل الراتب، مع وجود بعض الشروط الأساسية للحصول عليه. المبادرة تستهدف تلبية الاحتياجات المالية للمواطنين والمقيمين الساعين للحصول على تمويل سريع.
التمويل متاح لمن يحمل الجنسية السعودية أو الإقامة السارية، بشرط أن يكون المتقدم عمره فوق 18 عامًا ولديه دخل ثابت. تقديم الطلب يتم إلكترونياً أو بزيارة الفروع المباشرة، ويتطلب مستندات مثل الهوية الوطنية وكشف حساب بنكي. تستغرق عملية الموافقة من يوم إلى ثلاثة أيام، يُرسل بعدها إشعار يوضح الموافقة وإيداع المبلغ في الحساب البنكي.
تنصح الجهات التمويلية الأفراد بقراءة شروط التمويل بتمعن والتأكد من قدرتهم على السداد دون التأثير على نفقاتهم الأساسية. المبادرة تشدد على أهمية اتخاذ القرار بالتمويل بناءً على حاجة فعلية لتفادي الالتزامات المالية غير المدروسة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة ذهبية: احصل على 15 ألف ريال دعم مالي بدون أي شروط معقدة.. وهذه طريقة التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة أخبار الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.