تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 26-11-2025

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لاستقرار هذا المسار.