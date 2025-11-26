- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-26 10:56AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لاستقرار هذا المسار.