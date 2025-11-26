الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-26 10:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لاستقرار هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

