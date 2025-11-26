تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 26-11-2025

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالتزامن مع تماسك مستوى المقاومة المهم 2,950$، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليرتكز السعر حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي على المدى القريب.