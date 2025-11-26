الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-26 11:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالتزامن مع تماسك مستوى المقاومة المهم 2,950$، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليرتكز السعر حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي على المدى القريب.

