شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-26 11:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالتزامن مع تماسك مستوى المقاومة المهم 2,950$، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليرتكز السعر حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي على المدى القريب.