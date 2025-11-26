الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-26 11:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر البتكوين (BTCUSD) للضغط السلبي على المدى اللحظي الأخير، حيث تراجع على اثر ثبات مستوى المقاومة 88,000$، مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي عليه خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

