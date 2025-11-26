الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-26 05:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فشل سعر المؤشر بتسجيله لأي من الأهداف الإضافية متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 100.35 ليجبره ذلك على تشكيل تداولات تصحيحية هابطة باستقراره حاليا قرب 99.55.

 

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 ليزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنتوقع محاولة اختبار السعر للدعم المتمركز عند 99.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات صاعدة قوية لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 100.65 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 101.05.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.00 و 99.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا