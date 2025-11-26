شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم السعودية تقرر توزيع 362.56 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني 2025 والان مع بالتفاصيل

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع ،مستفيدًا من الهبوط الحالي في مستويات العملة الأمريكية ،واستنادًا على آمال قرب التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.



في ظل الشكوك المستمرة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في ديسمبر المقبل ،ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في أوروبا عن مستويات التضخم والبطالة والنمو ،بهدف الحصول على المزيد من الأدلة القوية حول مسار تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.1592$) الأعلى في أسبوع ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1570$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1563$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بحوالي 0.45%،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل التطورات الإيجابية لمحادثات السلام ،بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.25%،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الهبوط في ظل ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل ،خاصة مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة ، و التعليقات الأقل عدوانية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



اتفاق السلام في أوكرانيا

تعيش الدبلوماسية الدولية هذه الأيام حالة من الحراك المكثف مع تسارع الجهود للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.



فقد شكّلت الخطة الأمريكية الأولية — المؤلفة من 28 بندًا — نقطة انطلاق لسلسلة من المشاورات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية، إلا أن كييف اعتبرت النسخة الأولى من المقترح منحازة لصالح روسيا، خصوصًا فيما يتعلق بمسائل السيادة والحدود ومستقبل الأمن الإقليمي.



هذا الرفض دفع الولايات المتحدة والغرب إلى الدخول في جولة تفاوضية جديدة في جنيف، تركزت على إعادة صياغة الخطة بما يجعلها أكثر قابلية للقبول لدى الأطراف المتضررة.



وأدت اجتماعات جنيف إلى إصدار بيان أمريكي–أوكراني مشترك أُعلن فيه التوصل إلى "إطار مُحدّث ومُنقّح" للخطة، مع تقليص بعض البنود المثيرة للجدل وتعديل أخرى تتعلق بالضمانات الأمنية واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية.



الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وصف النسخة الجديدة بأنها "أكثر توازنًا" وتحتوي على "عناصر صحيحة"، ما يشير إلى تليين موقف كييف مقارنة بالموقف الأولي المتشدّد. وفي المقابل، رحّبت المفوضية الأوروبية بالتقدم المحقق، معتبرة أن المفهوم المُحدّث يشكّل أساسًا واقعيًا لدفع العملية الدبلوماسية قُدمًا.



ورغم هذه التطورات الإيجابية، تبقى الخطة المنقّحة في انتظار رد رسمي من موسكو، التي أكدت أنها لم تتلقّ بعد تفاصيل واضحة حول البنود المقترحة. حيث لا تزال قضايا حساسة مثل وضع المناطق المتنازع عليها، ومستقبل انضمام أوكرانيا للناتو، وشكل الضمانات الأمنية، تمثل نقاط خلاف كبيرة يصعب تجاوزها بسهولة.



ومع ذلك، يرى مراقبون أن مجرد انعقاد هذه الحوارات متعددة الأطراف يشكل تحولًا مهمًا من حالة الجمود العسكري إلى مسار تفاوضي أكثر نضجًا.



توقعات صعودية

•قال كريس تيرنر، رئيس قسم تحليل العملات الأجنبية في بنك ING: لقد مررنا بهذا من قبل، لكن آفاق التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بدأت تتجلى في سوق العملات الأجنبية.أضاف تيرنر: من المتوقع أن يكون انخفاض أسعار الطاقة داعمًا لليورو.



•في سبتمبر الماضي، قال بنك SEB السويدي أن اليورو قد يرتفع بنسبة تصل إلى 7.5% مقابل الدولار في حال التوصل إلى اتفاق سلام موثوق بين روسيا وأوكرانيا.



•وقال محللو البنك إن هذا الإنجاز سيكون "عامل تغيير جذري في النمو الأوروبي و ديناميكيات التضخم" من خلال تعزيز القدرة الشرائية للأسر وإنعاش قطاع التصنيع.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر مستقر حاليًا حول 25%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يصعد بتأثير نموذج فني إيجابي – توقعات اليوم – 26-11-2025