تكنولوجيا: هواوي تكشف Mate 80 Pro رسميًا بمعالجي Kirin 9030 وKirin 9030 Pro في قفزة رائدة جديدة

كشفت هواوي اليوم في الصين عن هاتف Mate 80 Pro ضمن حدث إطلاق ضخم. ويعد هذا الهاتف الطفل الأوسط في سلسلة Mate 80، وهو الوحيد من بين الأربعة الذي يضم معالج Kirin 9030 الجديد من هواوي.

في المقابل، يستخدم Mate 80 المعالج الأقدم Kirin 9020، بينما يعتمد Mate 80 Pro Max وMate 80 RS Ultimate Design على معالج Kirin 9030 Pro حصريًا.

ومن الجدير بالذكر أن Mate 80 Pro يمكن تهيئته بمعالج Kirin 9030 Pro أيضًا، ولكن فقط مع إصدارات 16 جيجابايت رام. ونتيجة لذلك، قد يصبح Mate 80 Pro أقوى بحوالي 40% مقارنةً بـ Mate 80 عند اختيار معالج Kirin 9030 Pro.

ومع ذلك، يبقى أداء Mate 80 Pro أقل مقارنةً بأحدث الهواتف الرائدة مثل iPhone 17 Pro وFind X9 Pro أو حتى Galaxy S25 Plus عند استخدام المعالج Pro.

ويشارك Mate 80 وMate 80 Pro نفس شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.75 بوصة، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 8,000 نتس ودقة 1,280 × 2,832 بكسل.

أما Mate 80 Pro، فيضم كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل رئيسية، 40 ميجابكسل زاوية واسعة جدًا، 48 ميجابكسل ماكرو تليفوتو، وكاميرا أمامية 13 ميجابكسل، مدعومة بمستشعر ثلاثي الأبعاد لفتح القفل بالوجه. كما يتميز بفتحة متغيرة f/1.4-f/4.0 مع تثبيت بصري للصورة (OIS) في كاميرا التليفوتو 4x، تمامًا مثل شقيقه Pro Max.

ويتفوق Mate 80 Pro على النسخة العادية أيضًا بدعم الشحن اللاسلكي 80 واط والشحن السلكي 100 واط، رغم احتفاظه بنفس البطارية سعة 5,750 مللي أمبير.

ويبدأ سعر Mate 80 Pro من 5,999 يوان صيني (~847 دولارًا) لإصدار 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت تخزين، بينما يمكن اختيار إصدارات أخرى تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من ساعة الـتخزين بسعر 7,999 يوان (~1,129 دولارًا).

وحتى الآن، لم تؤكد هواوي أي خطط للإطلاق الدولي لبقية سلسلة Mate 80.

