تكنولوجيا: مراجعة Honor Magic 8 Pro: فلاجشِب متكامل يبرع في التصوير الليلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هاتف Honor Magic 8 Pro لا يحاول كسر القواعد، بل يركز على تحسين الأساسيات التي تهم المستخدم فعلًا. النتيجة جهاز فلاجشِب ناضج يقدم أداء قوي، بطارية ضخمة، وكاميرا ليلية من الأفضل في فئته، بسعر أقل من منافسيه المباشرين.

أبرز النقاط

* تصميم وجودة تصنيع

تصميم أنيق بخامات فاخرة، منحنيات مريحة في اليد، مع مقاومة عالية للماء والغبار بمعايير IP68 و IP69 و IP69K. زر AI الجانبي إضافة عملية للاستخدام اليومي.

* الشاشةشة LTPO OLED مقاس 6.71 إنش بدقة عالية وتردد 120Hz، ساطعة وسلسة وتدعم HDR Vivid و Dolby Vision، مع ألوان دقيقة عند تفعيل الوضع الاحترافي.

* الأداء



معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع 12 أو 16 جيجابايت رام يقدم أداء سريع وثابت في جميع الاستخدامات، من التصفح إلى الألعاب الثقيلة.

* البطارية والشحن



بطارية ضخمة بسعة 7100mAh تقدم أفضلية واضحة في التحمل، مع شحن سلكي 120W ولاسلكي 80W.

* الكاميرات



أداء قوي جدًا في الإضاءة المنخفضة، صور ليلية مشرقة وتفاصيل ممتازة، تقريب بصري جيد حتى 10x، وبورتريه دقيق. غياب فتحة العدسة المتغيرة قد يهم المستخدمين المتقدمين.

* النظام والذكاء الاصطناعي

MagicOS 10 مبني على Android 16 بتجربة سلسة، مع مزايا AI مفيدة مثل تعديل الصور، التحكم بالإعدادات صوتيًا، وكشف التزييف.

الخلاصة

Honor Magic 8 Pro خيار ممتاز لمن يبحث عن فلاجشِب يعتمد عليه، ببطارية قوية وتصوير ليلي مميز، بدون دفع أسعار مبالغ فيها.

ملخص سريع

* بطارية من الأفضل في فئتها

* كاميرا ليلية قوية جدًا

* أداء فلاجشِب ثابت

* تجربة متوازنة بسعر منافس