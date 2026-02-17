تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن سماعات سامسونج جالاكسي بودز 4 وجالاكسي بودز 4 برو قبل إطلاقها العالمي الوشيك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لاستبدال Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro الأسبوع المقبل خلال حدث Galaxy Unpacked القادم. وفي غضون ذلك، قدم تسريب جديد نظرة شاملة على كل من Galaxy Buds 4 و Galaxy Buds 4 Pro قبل ظهورهما العالمي الكامل.

دخل “رولاند كواندت” على خط الحديث حول حالة سماعات الأذن القادمة من سامسونج، Galaxy Buds 4 و Galaxy Buds 4 Pro. للتذكير، ظهرت تصميمات كلتا السماعتين في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، ظهرت معلومات التسعير للزوج عبر الإنترنت في نهاية شهر يناير.

والآن، توسع “كواندت” في التسريبات السابقة من خلال مشاركة صور منتجات عالية الجودة ومواصفات للأجهزة. وتؤكد الصور الجديدة، المضمنة أدناه، أن سامسونج ستقدم Galaxy Buds 4 و Galaxy Buds 4 Pro بنفس خياري الألوان تماماً مثل Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro قبلهما (بسعر حالي 129 دولاراً على أمازون). ونتيجة لذلك، قد يكون من الصعب التمييز بين سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من سامسونج شخصياً.

وبالمثل، سيدعم الزوج ميزات مماثلة مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC). ومع ذلك، فإن أطراف الأذن السيليكونية المضمنة مع Galaxy Buds 4 Pro يجب أن تساعدها في توفير إلغاء ضوضاء فائق مقارنة بالتصميم المفتوح لـ Galaxy Buds 4. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Galaxy Buds 4 Pro بمقاومة فائقة للماء (IP57 مقابل IP55) وعمر بطارية أطول بساعتين عند احتساب علبة الشحن الخاصة بها (26 ساعة مقابل 24 ساعة).

أيضاً، تدعم Galaxy Buds 4 Pro عناصر التحكم بإيماءات الرأس ومحركات تشغيل ثنائية الاتجاه (bidirectional drivers) للحصول على جودة صوت فائقة. ستقدم سامسونج رسمياً Galaxy Buds 4 و Galaxy Buds 4 Pro في 25 فبراير مقابل 179 يورو (حوالي 215 دولاراً) و 249 يورو (حوالي 295 دولاراً). ومن المفترض أن يكون الزوج متاحاً للطلب في نفس اليوم جنباً إلى جنب مع Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus و Galaxy S26 Ultra.

المصدر: