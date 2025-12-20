الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأميركية الجديدة على اثنين من قضاتها

القاهرة - كتب محمد نسيم - رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بشدة العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة بحق قاضيين إضافيين، شاركا في التحقيق بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة .

وقالت الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي، في بيان، إن "المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة... ضد القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه (جورجيا) وإردينيبالسورين دامدين (منغوليا)".

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على تسعة قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت المحكمة: "تشكّل هذه العقوبات هجوما صارخا على استقلالية مؤسسة قضائية محادية، تعمل وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الدول الأطراف".

وذكرت أنّ "مثل هذه الإجراءات التي تستهدف قضاة ومدعين عامين منتخبين من قبل الدول الأطراف، تقوّض سيادة القانون".

وتابعت: "عندما تتعرّض أطراف قضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإنّ النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرّض للخطر".

وأكدت الهيئة الدولية أنّها "ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحيادية، بما يتوافق بشكل كامل مع نظام روما" الأساسي.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات تستهدف قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة دعم لإسرائيل التي يواجه رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو ، مذكرة توقيف صادرة عن هذه الهيئة القضائية، التي تتخذ مقرا في لاهاي.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة في السنتين الماضيتين.

المصدر : وكالات