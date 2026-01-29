السعودية تجدّد دعمها لـ«مجلس السلام» في غزة وإعادة الإعمار

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدّدت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تأكيدها دعم مهمة «مجلس السلام» في قطاع غزة ، باعتباره هيئة انتقالية تهدف إلى إنهاء النزاع والمساهمة في إعادة إعمار القطاع، بما يهيّئ لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

جاء ذلك في أعقاب متابعة مجلس الوزراء السعودي لمستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمضامين مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي عكست ما تحقق من تقدم في مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وما تتضمنه من مبادرات نوعية تسهم في دعم تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار، عبر تعزيز الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف، بما يدعم ترسيخ الاستقرار والازدهار على الصعيد العالمي.

المصدر : الشرق الأوسط