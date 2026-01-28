شهيد بغارة إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدف خلالها دراجة نارية في بلدة باتوليه بقضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيد.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، قصفا على منزل في بلدة يارون جنوبي لبنان عدة مرات باستخدام طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر"، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة عيترون، دون ورود تقارير عن إصابات أو شهداء حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المسيرتين انطلقتا من موقع "صلحا" العسكري الإسرائيلي، وألقتا عبوات متفجرة على المنزل المستهدف في يارون، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على منزل في أطراف بلدة عيترون.

المصدر : وكالات