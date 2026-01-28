فرنسا تدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 27 يناير 2026، إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة ، غداة استعادة إسرائيل رفات آخر محتجز من القطاع.

وأبدى الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في رسالة نشرها على منصة إكس "ارتياحا كبيرا" لأنه "لم يعد هناك رهائن في غزة".

وأضاف "يجب أن يُتيح لنا الدخول في المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة الانتقال من وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وإيصال مساعدات إنسانية ضخمة، وإعادة إرساء أفق سياسي موثوق لتحقيق حل قائم على دولتين تعيشان في سلام وأمن".

المصدر : التلفزيون العربي