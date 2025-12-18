تكنولوجيا: نظام أندرويد يوضح سبب ظهور رمز صفارة الإنذار في المكالمات الواردة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتجاهل الكثير من الأشخاص المكالمات أحيانًا، غالبًا بافتراض أنها غير مهمة، رغم أن هذا السلوك قد يؤدي إلى فقدان مكالمات عاجلة ومهمة. وللتقليل من هذه المخاطر، بدأت جوجل في طرح ميزة جديدة تهدف إلى تمييز المكالمات العاجلة وتسليط الضوء عليها.

تُدعى الميزة Expressive Calling، وهي وظيفة جديدة في تطبيق Phone by Google، تتيح للمتصلين وسم المكالمة على أنها عاجلة عند الاتصال. حينها، يرى المستقبل رسالة تقول “It’s urgent!” مع رمز صفارة إنذار حمراء. وتُطرح هذه الميزة حاليًا تدريجيًا في النسخة التجريبية للتطبيق.

وعند تفعيلها، يمكن للمكالمات العاجلة تجاوز وضع عدم الإزعاج أو على الأقل تمييزها، حسب إعدادات المستخدم. كما يظل وسم العجلة ظاهرًا في سجل المكالمات للمكالمات الفائتة. ومع ذلك، يجب أن يستخدم كل من المتصل والمستقبل النسخة التجريبية ويفعلا الميزة للاستفادة منها.

جاءت التقارير الأولية حول Expressive Calling من مصادر مثل Android Police، بينما لم تصدر جوجل إعلانًا رسميًا بعد. وقد كانت ردود فعل المجتمع مختلطة، حيث رحب بعض المستخدمين بالفكرة، فيما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن سوء الاستخدام المحتمل.

فقد حذر بعض مستخدمي Reddit من أن المكالمات المزعجة أو التسويقية قد تستغل وسم “عاجل”، مما يقلل من فعالية الميزة في تحقيق هدفها. وبلا شك، سيعتمد استمرار Expressive Calling بعد مرحلة النسخة التجريبية على مدى قدرة جوجل على معالجة هذه المخاوف بفاعلية.

المصدر