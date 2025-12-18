Bluetooth 6.0: كل ما تحتاج معرفته عن مستقبل سماعات الرأس اللاسلكية

حصلت تقنية البلوتوث على ترقية كبيرة، وبدأنا بالفعل نراها في الهواتف والسماعات. إليك ما يمكن توقعه وما زلنا ننتظر وصوله. أعلنت مجموعة Bluetooth Special Interest Group في سبتمبر 2024 عن إصدار Bluetooth 6.0 من تقنية الاتصال اللاسلكي واسعة الانتشار، مضيفةً مجموعة من الميزات الجديدة المهمة التي تهدف إلى تحسين الاعتمادية والأمان والسلاسة وكفاءة استهلاك الطاقة. وقد تتيح هذه الترقية مدى اتصال أطول بين هاتفك وسماعات الرأس، بالإضافة إلى عمر بطارية أفضل.

بدأت الأجهزة الداعمة لـ Bluetooth 6.0 بالوصول فعليًا، بما في ذلك هواتف من آبل وجوجل، إلى جانب سماعات رأس وسماعات أذن لاسلكية. إليك أهم ما يجب معرفته عن Bluetooth 6.0 وكيف سيؤثر على الاتصال اللاسلكي خلال السنوات القادمة.

أهم التحسينات في Bluetooth 6.0

تقليل زمن التأخير (Latency)

يشير زمن التأخير إلى الفاصل الزمني بين إرسال الإشارة الصوتية وسماعها فعليًا. وكلما زاد هذا التأخير، أصبح الأمر أكثر إزعاجًا، كما يحدث عند عدم تزامن الصوت مع الفيديو في الأفلام أو الألعاب.

تعاني معظم أجهزة Bluetooth (إصدار 5.0 وما بعده) من زمن تأخير يتراوح بين 50 و100 مللي ثانية، وهو تأخير ملحوظ لدى أغلب المستخدمين.

يقدّم Bluetooth 6.0 طبقة جديدة تُعرف باسم Isochronous Adaptive Layer (ISOAL)، والتي تسمح بتقسيم البيانات الصوتية إلى أجزاء أصغر لمعالجتها بشكل أسرع. نظريًا، قد يؤدي ذلك إلى تقليل زمن التأخير إلى أقل من 10 مللي ثانية في الظروف المثالية، مثل القرب الشديد وعدم وجود عوائق أو تداخلات.

أما في الاستخدام الواقعي، فمن المتوقع أن يعمل معظم المستخدمين بزمن تأخير يقارب 20 مللي ثانية، وهو تحسن كبير مقارنةً بإصدارات Bluetooth 5.x.

تتبع الموقع وتعزيز الأمان

من أكثر ميزات Bluetooth 6.0 إثارةً للاهتمام ميزة Channel Sounding، والتي توفّر دقة أعلى بكثير في تتبع مواقع الأجهزة.

تعتمد هذه التقنية على تبادل ذكي لحزم البيانات بين الأجهزة المتصلة، مع استخدام الطوابع الزمنية وتحليل الترددات، بدلًا من الطريقة القديمة الأقل دقة التي تعتمد فقط على قوة الإشارة.

تُعد Channel Sounding إضافة قوية لخدمات مثل Apple Find My ونظيراتها من جوجل وسامسونج، حيث توفّر دقة تحديد موقع تصل إلى حوالي 10 سنتيمترات، مع مقاومة أفضل للعوائق والتداخلات. كما تعزز الأمان في أنظمة الأقفال الذكية التي تعمل بالبلوتوث، من خلال التشفير والعشوائية والتحقق من الموقع، لمنع أي شخص غير مصرح له من فتح سيارتك أو باب منزلك.

كفاءة الطاقة وسرعة الاقتران

تساهم نفس الميزات التي تقلل زمن التأخير أيضًا في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. إذ تتكيّف التقنية بذكاء لاستخدام طاقة أعلى عند الحاجة، مثل الألعاب أو مشاهدة الفيديو، واستهلاك أقل في التطبيقات البسيطة مثل الكتب الصوتية.

تُعد هذه المرونة بالغة الأهمية لسماعات الأذن اللاسلكية، نظرًا لحجمها الصغير وحاجتها لإدارة طاقة دقيقة.

كما تم تحسين عملية البحث عن أجهزة Bluetooth القريبة من خلال نظام تصفية ذكي للإعلانات ومراقبتها. والمقصود بالإعلانات هنا هو إرسال الأجهزة إشارات تعريفية مثل: “أنا سماعة قريبة وجاهزة للاتصال”.

بدلًا من البحث المستمر عن أجهزة جديدة، ستتتبع أجهزة Bluetooth 6.0 الأجهزة التي سبق اقترانها وتعرف متى تدخل أو تخرج من نطاق الاتصال، ما يساهم في توفير البطارية، وتسريع الاقتران، وتقديم تجربة تبديل سلسة بين عدة أجهزة (Multipoint).

ما لا يقدمه Bluetooth 6.0

تحسين جودة الصوت عبر البلوتوث (ليس بعد)

إذا كنت تنتظر بثًا لاسلكيًا موثوقًا للصوت غير المضغوط (Lossless) من هاتفك إلى سماعاتك، فالأمر لم يتحقق بعد.

قد يتساءل البعض: إذا كانت جودة الصوت غير المضغوط بجودة الأقراص المدمجة تحتاج إلى سرعة 1.4 ميجابت في الثانية، فلماذا لا تكفي سرعة Bluetooth 6.0 النظرية البالغة 3 ميجابت؟ السبب هو أن جزءًا كبيرًا من هذا النطاق يُستهلك في البيانات الإضافية اللازمة للاتصال الآمن، وليس في الصوت نفسه.

يوفر Bluetooth 6.0 دعمًا اختياريًا لبرنامج الترميز LC3plus، القادر على نقل صوت بجودة تصل إلى 24-bit و96kHz. لكن هذا الترميز يتطلب رسوم ترخيص منفصلة، مما يعني أن انتشاره سيكون محدودًا. كما يجب أن يدعم كل من الهاتف والسماعات هذا الترميز ليعمل بشكل صحيح، ولا يزال من غير الواضح مدى كفاءته في الاستخدام العملي.

تشير التحديثات المستقبلية التدريجية لـ Bluetooth 6.0 إلى إمكانية إضافة دعم لمعدلات نقل بيانات أعلى، قد تصل إلى 7.5 ميجابت في الثانية، من خلال استخدام نطاقات تردد أخرى غير مزدحمة مثل 2.4GHz. وقد يفتح ذلك الباب أمام بث صوت عالي الدقة، رغم الشكوك حول مدى تبني الشركات لهذه التقنية، خاصةً من آبل.

الأجهزة التي تدعم Bluetooth 6.0 حاليًا

إذا كنت ترغب في الاستفادة المبكرة من Bluetooth 6.0، فهناك عدد من الأجهزة التي بدأت بالفعل في دعم التقنية (مع ملاحظة أن بعضها قد لا يكون متوفرًا في جميع الدول):