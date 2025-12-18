ميزة خفية في Android Auto غيّرت تجربة القيادة بالكامل

رغم أن Android Auto يُعد من أفضل أنظمة الترفيه والملاحة داخل السيارات، إلا أن بعض الميزات القوية فيه تظل مخفية ولا يلاحظها كثير من المستخدمين. أحد هذه الميزات البسيطة، لكنها مؤثرة جدًا، نجحت في تغيير تجربة القيادة بالكامل وجعلت استخدام الخرائط والموسيقى أكثر سلاسة وأمانًا.

المشكلة مع وضع تقسيم الشاشة

يعتمد الكثير من مستخدمي Android Auto على وضع تقسيم الشاشة لعرض الخرائط والموسيقى في نفس الوقت، لكن هذا الوضع يصبح مزعجًا في لحظات كثيرة. فعند الضغط على الخريطة لتكبيرها أو تعديل المسار، تختفي عناصر التحكم في الموسيقى، والعكس صحيح.

الحل: Taskbar Widgets

الميزة الخفية التي تُحدث هذا الفرق تُعرف باسم Taskbar Widgets، وهي عناصر مصغرة تظهر في شريط المهام أسفل الشاشة.

هذه العناصر تتيح لك التحكم في الموسيقى أو رؤية اتجاهات الملاحة بدون الحاجة إلى تقسيم الشاشة بالكامل.

لماذا هذه الميزة أفضل من تقسيم الشاشة؟

عند استخدام Taskbar Widgets:

تظل الخريطة في وضع ملء الشاشة

لا تختفي عناصر التحكم في الموسيقى

يقل التشتيت أثناء القيادة

تصبح التجربة أكثر أمانًا وسلاسة

كيف تفعّل الميزة؟

لتفعيل Taskbar Widgets في Android Auto:

افتح تطبيق الإعدادات على الهاتف

ادخل إلى Connected devices

اختر Connection preferences

اضغط على Android Auto

فعّل خيار Taskbar Widgets

التركيز على الطريق أولًا

الفكرة الأساسية من Android Auto هي تقليل التشتت أثناء القيادة، وهذه الميزة تحقق ذلك بذكاء. بدل ازدحام الشاشة بالمعلومات، تحصل فقط على ما تحتاجه في اللحظة المناسبة، دون أن تفقد التحكم في الموسيقى أو اتجاهات الطريق.قد تبدو الميزة بسيطة، لكنها تُحدث فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي، خصوصًا أثناء الرحلات الطويلة أو القيادة داخل المدن المزدحمة.