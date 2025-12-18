برنامج مكافحة الملاريا بالقضارف ينظم لقاءً تنويرياً حول البروتوكول العلاجي المُحدّث 2023

- 1/2
- 2/2
نظّم برنامج مكافحة الملاريا بولاية القضارف، بالتنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الملاريا، لقاءً تنويرياً للاختصاصيين حول البروتوكول العلاجي المُحدّث للملاريا للعام 2023م، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية، اليوم بقاعة فندق المتوكل بالقضارف، بمشاركة واسعة من الاختصاصيين بمختلف التخصصات.
وثمّن د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف لدى مخاطبته فعاليات اللقاء، الجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج مكافحة الملاريا في توفير الأدوية المجانية ومعينات الفحص، إلى جانب متابعة التقارير والإشراف الميداني المستمر، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت بصورة إيجابية في تحسين الوضع الصحي ورفع المؤشرات بالولاية.
وأشار إلى أن اللقاء التفاكري يُعد مرتكزاً أساسياً لوضع إطار علمي وعملي يُبنى عليه في تطوير وتجويد البروتوكول العلاجي، معرباً عن ثقته في إنخفاض معدلات الإصابة بالملاريا نتيجة للتدخلات الواسعة التي نُفذت في مجال المكافحة.
من جانبه، أكد الأستاذ خالد أحمد البشير، ممثل البرنامج القومي لمكافحة الملاريا، إلتزام البرنامج بمواصلة عقد اللقاءات التفاكرية مع مقدمي الخدمات الصحية بمختلف المستويات، إلى جانب الإشراف والمتابعة اللصيقة للأنشطة والخدمات التي ينفذها البرنامج، بما يسهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج.
بدورها، أوضحت الأستاذة وجدان عبدالباقي محمد، منسق برنامج مكافحة الملاريا بولاية القضارف، أن تنفيذ البرنامج تم عبر تنسيق محكم مع البرنامج القومي، مثمّنةً دعمه المتواصل في مجالات الإشراف والمتابعة للإمدادات ومراقبة أداء المؤسسات الصحية، وأكدت إستمرار الأنشطة التدريبية واستصحاب أحدث الممارسات العلاجية وفق البروتوكولات المعتمدة.
وفي ذات السياق، عبّر عدد من الاختصاصيين المشاركين عن رضاهم بالنقاش العلمي الذي شهده اللقاء، والذي تناول الجوانب التشخيصية والعلاجية وكيفية الإستخدام الأمثل للعلاجات، إلى جانب متابعة أداء المعامل وتدريب مقدمي الخدمات للحد من الإستخدام الخاطئ للأدوية، بما يسهم في انحسار الحالات، ودعم جهود المكافحة، ومنع المضاعفات الناتجة عن مرض الملاريا.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج مكافحة الملاريا بالقضارف ينظم لقاءً تنويرياً حول البروتوكول العلاجي المُحدّث 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.