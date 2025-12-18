برنامج مكافحة الملاريا بالقضارف ينظم لقاءً تنويرياً حول البروتوكول العلاجي المُحدّث 2023

نظّم برنامج مكافحة الملاريا بولاية القضارف، بالتنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الملاريا، لقاءً تنويرياً للاختصاصيين حول البروتوكول العلاجي المُحدّث للملاريا للعام 2023م، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية، اليوم بقاعة فندق المتوكل بالقضارف، بمشاركة واسعة من الاختصاصيين بمختلف التخصصات.

وثمّن د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف لدى مخاطبته فعاليات اللقاء، الجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج مكافحة الملاريا في توفير الأدوية المجانية ومعينات الفحص، إلى جانب متابعة التقارير والإشراف الميداني المستمر، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت بصورة إيجابية في تحسين الوضع الصحي ورفع المؤشرات بالولاية.

وأشار إلى أن اللقاء التفاكري يُعد مرتكزاً أساسياً لوضع إطار علمي وعملي يُبنى عليه في تطوير وتجويد البروتوكول العلاجي، معرباً عن ثقته في إنخفاض معدلات الإصابة بالملاريا نتيجة للتدخلات الواسعة التي نُفذت في مجال المكافحة.

من جانبه، أكد الأستاذ خالد أحمد البشير، ممثل البرنامج القومي لمكافحة الملاريا، إلتزام البرنامج بمواصلة عقد اللقاءات التفاكرية مع مقدمي الخدمات الصحية بمختلف المستويات، إلى جانب الإشراف والمتابعة اللصيقة للأنشطة والخدمات التي ينفذها البرنامج، بما يسهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج.

بدورها، أوضحت الأستاذة وجدان عبدالباقي محمد، منسق برنامج مكافحة الملاريا بولاية القضارف، أن تنفيذ البرنامج تم عبر تنسيق محكم مع البرنامج القومي، مثمّنةً دعمه المتواصل في مجالات الإشراف والمتابعة للإمدادات ومراقبة أداء المؤسسات الصحية، وأكدت إستمرار الأنشطة التدريبية واستصحاب أحدث الممارسات العلاجية وفق البروتوكولات المعتمدة.