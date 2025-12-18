شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية ثريا عبد القادر تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة لنجمة السوشيال ميديا, وسيدة الأعمال, السودانية, المعروفة ثريا عبد القادر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت سيدة الأعمال, الأضواء بعد انتشار صور ظهورها في إحدى “البازرات”, السودانية, بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

