بالصورة.. غرائب التسجيلات في السودان.. هداف الدوري التأهيلي يحضر إلى مدينة بورتسودان للتسجيل في الهلال فيغير وجهته في اللحظات الأخيرة ويوقع للمريخ

كشفت صفحات رياضية سودانية, عن اقتراب المريخ العاصمي, من التوقيع مع هداف الدوري التأهيلي المؤهل للدوري الممتاز حسنين صلاح. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن هداف فريق الأمير دنقلا, وصل مدينة بورتسودان, للتوقيع في كشوفات الند التقليدي للمريخ, الهلال. وبعد ساعات من وصول المهاجم حسنين, لبورتسودان, قامت إدارة المريخ, بخطفه وضمه لغرفة التسجيلات, ومن المتوقع إنضمامه للأحمر في الأيام القادمة. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

