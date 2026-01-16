وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعًا تحضيريًا للمؤتمر الأول لقضايا الشباب بنهر النيل

إلتأم بمقر وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس اجتماع تحضيري تم تخصيصه لانطلاق وترتيب فعاليات المؤتمر الأول لقضايا الشباب الذي تستضيفه ولاية نهر النيل في الحادي والثلاثين من يناير الجاري بقاعة المبدعين، بمشاركة رؤساء اللجان المختلفة.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور هاني تاج السر بحضور وزير الشباب والرياضة بولاية نهر النيل الأستاذ محجوب السر .

حيث ناقش المجتمعون الرؤية العامة للمؤتمر ومحاوره الأساسية، وفي مقدمتها معالجة القضايا العملية التي تواجه الشباب ووضع حلول واقعية للإشكالات إلى جانب مشروعات الشباب ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتناول الاجتماع محاور تعزيز الهوية الوطنية والأمن والسلم الاجتماعي وتنظيم المجموعات الشبابية بما يسهل إجراءات التسجيل القانوني، إضافة إلى دعم المبادرات الشبابية وتمكين المبدعين وصنّاع المحتوى الإعلامي وتعزيز قنوات الاتصال بالشباب .

كما استعرض المجتمعون أفكارًا مبتكرة لبرامج المؤتمر شملت المدن الصناعية للشباب وإنتاج مواد إعلامية مبتكرة وإعداد بروموهات تعريفية تحت شعار المؤتمر

«شباب السودان يتحدى الصعاب بعزيمة بناء وأصالة انتماء».