عاجل: صحفي مغربي لمدرب مصر أنت فاشل وشقيقه يرد: المغرب بلا بطولة منذ 50 عاماً (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تتصاعد حدة الأزمة الكروية الجماهيرية بين المغرب ومصر في ظل إصرار المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن على التصعيد في تصريحاتهما المضادة للجانب المغربي.

حسام حسن ينفعل على صحفي مغربي بعد سؤاله عن تعليق فشله على الفنادق والملاعب المغربية .. سؤالك مش محترم pic.twitter.com/437hebsNlW — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) January 16, 2026

— Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam)

فقد ذهب إبراهيم حسن المدير الإداري للمنتخب المصري بعيداً في البحث عن مبررات للإخفاق المصري أمام السنغال في مباراة قبل النهائي ببطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في المغرب، وقال عقب المباراة التي انتهت بفوز السنغال بهدف دون مقابل، إن الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المصري في طنجة مجرد "بنسيون"، مشيراً إلى أن بعثة المنتخب المصري لم تعرف النوم بسبب "الناموس"، والحشرات.

وجاء الرد المصري والمغربي متضامناً ضد تصريحات ابراهيم حسن، خاصة أن الفندق "بارسيلو" هو من فئة 5 نجوم، وأن تصريحات ابراهيم حسن هي مجرد بحث عن تبريرات واهية للهزيمة المصرية من السنغال، كما بعث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً أقرب إلى الاعتذار، قائلاً إن المغرب يقدم تنظيماً عالمياً لبطولة افريقيا، وأن أماكن الإقامة وملاعب التدريبات والمباريات والتسهيلات اللوجستية على أعلى المستويات من الجانب المغربي.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قد استبق كل ذلك بقوله عقب الهزيمة من السنغال والاخفاق في بلوغ النهائي الافريقي بالمغرب، إن مصر هي بطلة افريقيا 7 مرات، وهي سيدة الكرة الافريقية والعربية، وأشار للجمهور المغربي بهذه الإشارة (7 أصابع أي 7 بطولات قارية)، مما تسبب في اشتعال الموقف.

أنت ضعيف كروياً وتبحث عن مبررات

واليوم الجمعة، وخلال المؤتمر الصحفي للجهاز الفني للمنتخب المصري، قام صحفي مغربي بتوجيه سؤال اعتبره المصريون مستفزاً، فقد قال لحسام حسن انه يبحث عن مبررات للفشل، وأنه مدرب ضعيف فنياً وتكتيكياً، وأضاف الصحفي المغربي أن البحث عن مبررات للاخفاق خارج الملعب يعني أن فوز مصر بـ 7 ألقاب قارية يعد مشكوكاً فيه من نفس المنظور.

وجاء رد حسام حسن هادئاً هذه المرة، حيث قال إنه يفضل عدم الرد على السؤال، ولكنه اتهم الصحفي بأنه لا يتمتع بأي لباقة إعلامية.

وجاء التصعيد فيما بعد وفي نفس المؤتمر الصحفي حينما قام أحد الحضور بتصوير إبراهيم حسن وهو يقول "المغرب بدون لقب أو بطولة منذ 50 عاماً"، ثم بادر الوفد الاعلامي المصري بالانسحاب من المؤتمر الصحفي اعتراضاً على ما اعتبروه اهانة لحسام حسن.

البلطجي الفاشل ابراهيم حسن اخو الفاشل اخلاقيا و رياضيا حسام حسن يهاجم الصحفيين و #المغرب

صفر انجاز عالمي ولا زال يعيش على اطلال عيسى حياته

حققو انجاز المغرب في كؤوس العالم للكبار و الشباب وبعدها انتقدو اسياد افريقيا والشرق الأوسط كرويا @CAF_Media @caf_online_AR #AFCON2025 pic.twitter.com/MuWDEFC3fd — Leila Ben Shitrit ✨ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵛⴻⵜⵔⵉⵉⵜ✨ (@1__leila) January 16, 2026

— Leila Ben Shitrit ✨ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵛⴻⵜⵔⵉⵉⵜ✨ (@1__leila)

حملة لتشجيع نيجيريا ضد مصر

وفي ردة فعل قوية من السوشيال ميديا المغربية، أصبح هناك ما يشبه الإجماع على أن "انفلات" حسام وشقيقه التوأم ابراهيم حسن في تصريحاتهما وتطرفهما في ردة الفعل، تسببا في توتر العلاقة بين الجمهورين المصري والمغربي، كما بدأ الجمهور المغربي في شن حملة سوشيلاوية للذهاب غداً السبت إلى ملعب مباراة المركز الثالث بين مصر ونيجيريا لتشجيع المنتخب النيجيري ضد المنتخب المصري رداً على حسام وابراهيم حسن، مع إطلاق الأمنيات بهزيمةالمنتخب المصري لكي يكون ذلك بمثابة ضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم لإقالة حسام وابراهيم حسن من قيادة المنتخب المصري، وحرمانهما من التواجد في مونديال 2026 على رأس الجهاز الفني.