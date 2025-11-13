نهاية مؤلمة لعشرات الآلاف من الوافدين في السعودية.. الداخلية تبدأ ترحيلهم اليوم فهل أنت منهم؟

ترحيل الوافدين في السعودية هو قرار اتخذته حكومة المملكة لكنه لا يستهدف جميع الوافدين، ويقتصر تطبيقه على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد بدأت وزارة الداخلية السعودية بتطبيق هذا القرار قبل عدة سنوات، ولازالت مستمرة في تطبيقه حتى اليوم من خلال حملات ميدانية يتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة لمتابعة وضبط المخالفين من مختلف الجنسيات.

نهاية مؤلمة لعشرات الآلاف من الوافدين في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنها تمكنت من ضبط عشرات الآلاف من الوافدين في السعودية من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأصدرت وزارة الداخلية بيان صحافي، أوضحت فيه أنها نفذت عملية ميدانية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع الماضي وذلك لضبط ومتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كل مناطق المملكة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 18407 مخالف.

نتائج الحملة التي استهدفت المخالفين من الوافدين في السعودية

قال وزارة الداخلية السعودية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط 18407 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وبينت أن تفاصيل من تم القبض عليهم هي كالآتي:

• القبض على 12995 مخالفاً لنظام الإقامة.

• القبض على 3513 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

• القبض على 1900 مخالفاً لنظام العمل.

• ضبط 1260 شخص حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 28% من الجنسية اليمنية، و 66% من الجنسية الإثيوبية، و 6% من جنسيات أخرى.

• ضبط 67 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

• ضبط 21 مواطن سعودي متورطين في نقل وايواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

أكثر من 34 ألف وافد مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

قالت وزارة الداخلية السعودية في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن عدد الوافدين المخالفين الذين يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة هو 34201 مخالف، بينهم 32453 رجلاً، و 1748 إمرأة.

كما اوضح البيان أن الأنظمة المنفذة في حق المخالفين، هي كالآتي:

• إحالة 27288 مخالفاً للحصول على وثائق سفر.

• إحالة 1762 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.

• ترحيل 7523 مخالفاً.

طريقة الإبلاغ عن المخالفين

دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون معها في ضبط المخالفين والابلاغ عليهم من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى الرقم 999 أو 996 من بقية مناطق المملكة.