توقع مركز طقس العرب الإقليمي، هطول أمطار غزيرة على 8 دول عربية بينها السعودية ومصر، وجاءت توقعات المركز بالتزامن مع إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في السعودية ودولة قطر، وهو ما يبع التفاؤل في نفوس الكثير بأن الجفاف الذي ضرب معظم المناطق العربية سوف ينتهي قريبًا وتخضر الأرض وتعود لها الحياة من جديد بأمر الله سبحانه وتعالى.

بينها السعودية ومصر.. أمطار غزيرة تبدأ اليوم الخميس على 8 دول عربية ومنخفض جوي صاخب غدًا الجمعة

رغم حالة الجفاف التي تضرب عدد مت المناطق العربية، إلا أن الخرائط الجوية تشير إلى حالة مطرية تبدأ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على بعض الدول العربية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وموجة برد شديد، وسوف تؤثر الحالة الماطرة المتوقعة على دول عربية من إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال الجزيرة العربية، وفقًا لمركز طقس العرب الإقليمي.

وتعد السعودية ومصر، من بين الدول التي من المتوقع أن تتأثر بالحالة الماطرة، بالإضافة إلى الكويت والعراق، وبلاد الشام، وسوف تكون الحالة الماطرة متفاوتة الشدة وغير مستقرة وقد تؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد المقبل 16 نوفمبر 2025.

وأوضح تقرير الأرصاد إن الحالة الماطرة المتوقع سوف تبدأ في السعودية بشكل تدريجي اليوم الخميس، وتشتد يومي الجمعة والسبت وتستمر حتى الأحد، وسوف تكون السحب الرعدية مصحوبة بزخات أمطار غزيرة ومتوسطة الغزارة، بالإضافة إلى تشكل السحب الركامية الرعدية والرياح السطحية والعلوية، وجريان السيول في الأودية والشعاب، وتوقع التقرير ان يشمل تأثيرها القطاع الغربي من المملكة والأجزاء الساحلية مثل جدة، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وصولًا إلى منطقة حائل وتبوك، امتدادًا نحو حفر الباطن والحدود الشمالية.

وفي الكويت، قال مركز طقس العرب ان الخرائط الجوية تشير إلى احتمال تشكل بعض السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة يوم السبت إن شاء الله، وتتركز فرص الأمطار في القطاع الغربي من الدولة.

أما في العراق، ومصر، وبلاد الشام (سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن) فقد توقع التقرير أن تتأثر بالمنخفض الجوي ابتداءً من اليوم الخميس، ويشتد يوم الجمعة ليشمل مناطق واسعة من بلاد الشام ومصر والعراق بأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبردية، مع احتمال تشكل الشواهق المائية قبالة السواحل، وخلال يومي السبت والأحد، يزداد تدفق الرياح الباردة والرطبة نحو المنطقة، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كما يتوقع التقرير تساقط وتراكم الثلوج فوق القمم الجبلية الشمالية في العراق، وتساقط الثلوج لأول مرة هذا الموسم فوق قمم لبنان التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر، وتكون غزيرة ومتراكمة بمشيئة الله.

إقامة صلاة الاستسقاء في السعودية وعدد من الدول العربية

تتزامن الحالة الماطرة المتوقعة اليوم الخميس، مع إقامة صلاة الاستسقاء في السعودية وقطر، اليوم الخميس، وخروج المصلين في مختلف مناطق الدولتين لإقامة صلاة الاستسقاء استجابة للدعوات الرسمية التي وجهها قادة البلدين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقد جاءت الحالة الماطرة اليوم لتبعث في النفوس الأمل وتسقي الأرض بعد موجة القحط الشديد الذي تعرضت له عدد من المناطق العربية، خصوصًا في السعودية وبلاد الشام.

ومن المقرر أن تقام صلاة الاستسقاء غداً الجمعة في سوريا، حيث دعت وزارة الأوقاف السورية جميع المسلمين الخروج إلى الأماكن المحددة لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الجمعة 14 نوفمبر 2025، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغيث الأرض بأمطار الخير والبركة.