تحديث تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية: الفئات الجديدة وكيفية التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 01:53 مساءً - وسعت وزارة الخارجية السعودية قائمة المستفيدين من تأشيرة الزيارة العائلية لتشمل الآن:

الأعمام والعمات

الأخوال والخالات

الإخوة والأخوات

الأجداد والأحفاد

أبناء الإخوة والأخوات

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز التواصل الأسري وتسهيل لقاء أفراد العائلة داخل المملكة.

كيفية تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية

يمكنك تقديم الطلب عبر منصة التأشيرات الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة: زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي. إدخال البيانات: تسجيل بياناتك كمقيم، ثم بيانات الشخص المراد دعوته. تأكيد الطلب: الضغط على زر التأكيد وحفظ رقم الطلب للمتابعة. تصديق الأوراق: طباعة المستندات المطلوبة وتصديقها أولًا من الكفيل أو صاحب العمل، ثم من الغرفة التجارية بالمملكة.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

تختلف الرسوم حسب مدة الزيارة:

أسبوعين حتى 3 أشهر: 2000 ريال سعودي

6 أشهر: 3000 ريال سعودي

12 شهرًا: 5000 ريال سعودي

سنتان: 8000 ريال سعودي

يجب دفع الرسوم أثناء تقديم الطلب والتأكد من استكمال جميع الشروط لتجنب رفض التأشيرة.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يمكنك تمديد التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها بفترة لا تقل عن أسبوع عبر منصة أبشر:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر. اختيار قسم الجوازات. إدخال بيانات المستخدم وكود التحقق. اختيار "تمديد تأشيرة الزيارة" ودفع الرسوم المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة.

مدة الموافقة على طلب التأشيرة

عادةً ما تستغرق الموافقة على طلب التأشيرة ثلاثة أيام عمل، لذلك يُنصح بالتقديم مسبقًا لتجنب أي تأخير قبل موعد الزيارة.

أسباب رفض طلب تأشيرة الزيارة العائلية

قد يتم رفض الطلب في حال:

تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

عدم استيفاء الشخص المدعو للشروط المطلوبة.

تأخر دفع الرسوم أو عدم سدادها بالكامل.

مع هذه التحديثات، أصبح من السهل لمقيمي المملكة دعوة عدد أكبر من أفراد عائلاتهم بسهولة ومرونة، مما يعزز الروابط الأسرية ويتيح الاستفادة القصوى من تأشيرة الزيارة العائلية.