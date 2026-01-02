اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والمد الثاني عند الساعة 02:02 والجزر الأول عند الساعة 19:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:44. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:25.