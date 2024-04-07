تونس تعلن تفكيك شبكة مختصة في تهريب أفارقة من جنوب الصحراء

تمكنت قوات الأمن في تونس من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأفارقة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وذلك بعد تكثيف العمل الاسترشادي لمدة زمنية طويلة.

أفاد بيان صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تم تحديد أفراد شبكة تنشط عبر مختلف الولايات الحدودية، بما في ذلك ولاية صفاقس.

وذكر البيان أنه تم تنفيذ عمليات مداهمة في محلات سكنية تابعة للمشتبه بهم، بعد التنسيق مع وحدات الاستخبارات في عدة مناطق، بما في ذلك سيدي بوزيد، والقصرين، وقفصة، وتوزر، وبعد الحصول على التصاريح القضائية اللازمة.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 10 من أفراد هذه الشبكة (جميعهم في مجال التهريب) ومن بينهم الطرف الرئيسي.

وأكدت الإدارة العامة أنه تم حجز 9 سيارات خاصة يتم استغلالها في التنقلات ومبلغ مالي من العملة التونسية من عائدات النشاط المذكور.

وأفادت في البيان بأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم وحجز السيارات.

وفي سياق متصل، ذكرت الإدارة العامة أنه السلطات ضبطت في وقت سابق عنصرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء متورطين في القضية ذاتها وقد تمت إحالتهما على أنظار العدالة التي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في شأنهما.

بوابة الفجر