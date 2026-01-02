الكونغو الديمقراطية تعلن مقتل 1500 مدني منذ ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل أكثر من 1500 مدني في شرق البلاد منذ مطلع ديسمبر، حين شنّت حركة «إم23» هجوماً جديداً.

وبدأ الهجوم بعد أيام قليلة على توقيع حكومتي الكونغو ورواندا اتفاق سلام بوساطة أميركية. وسيطرت حركة «إم 23» خلال الهجوم على مدينة أوفيرا الرئيسة في مقاطعة جنوب كيفو، ما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار عبر الحدود إلى بوروندي.

وبحسب بيان حكومي أمس: «تخطّت الحصيلة المؤقتة للضحايا المدنيين جراء العمليات باستخدام القنابل والمسيّرات الانقضاضية منذ بداية ديسمبر، 1500».

وأعلنت الحكومة وجود أكثر من 500 ألف نازح في المنطقة بعد تقدم حركة «إم 23». وأفادت مصادر محلية أمس، بأن عناصر من الشرطة وعملاء بزي مدني تابعين لحركة «إم 23» ما زالوا متواجدين في مدينة أوفيرا، على الرغم من إعلان الحركة انسحابها. وفي مطلع هذا الأسبوع، أعلن الجيش الكونغولي استعادة السيطرة على مناطق حول أوفيرا بعد قتال عنيف.