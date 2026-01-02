الاتحاد الأوروبي يطلق بعثة أمنية لدعم الجيش اللبناني

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت، بروكسل (الاتحاد)

يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة أمنية «غير تنفيذية» في لبنان.

وتهدف البعثة، بحسب وثيقة داخلية صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، إلى تقديم المشورة وتدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع التركيز على حفظ الأمن وضبط الحدود مع سوريا، من دون الانخراط في أي مهام قتالية، أو نزع للسلاح، أو مراقبة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة، التي سيسبقها وصول خبراء أوروبيين في يناير الجاري لتقييم الاحتياجات الميدانية، في وقت يقترب فيه انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» بنهاية عام 2026 وسط ترجيحات بعدم التمديد لها، إلا أن الوثائق الأوروبية شددت على أن البعثة الجديدة ستكون محدودة الحجم ولن تشكل بديلاً عن الدور الأممي.

في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني، أمس، توقيف 19 شخصاً لإخلالهم بالأمن خلال احتفالات رأس السنة.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحفي، إنه «ضمن إطار التدابير الأمنية الاستثنائية التي قامت بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق لملاحقة المخلين بالأمن، خلال عيد رأس السنة، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلاً منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، أسفرت عن توقيف 19 شخصاً».