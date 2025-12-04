الاقتصاد

سعر النحاس يلامس الهدف الأول-توقعات اليوم 4-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-04 05:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس باستغلال الضغوط الإيجابية ليستأنف بذلك محاولاته الصاعدة لنلاحظ استقراره حاليا قرب الهدف الرئيسي الأول المتمثل بمستوى 5.3200$.

 

اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 وباستمرار تشكيل مستوى 4.9700$ للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية الإيجابية لنتوقع تجاوز السعر للعائق الحالي ومحاولة تسجيله للهدف التالي باندفاعه نحو 4.5000$ ليواجه بذلك مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.1800$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

