شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– توقعات اليوم 4-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-04 05:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر النحاس باستغلال الضغوط الإيجابية ليستأنف بذلك محاولاته الصاعدة لنلاحظ استقراره حاليا قرب الهدف الرئيسي الأول المتمثل بمستوى 5.3200$.
اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 وباستمرار تشكيل مستوى 4.9700$ للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية الإيجابية لنتوقع تجاوز السعر للعائق الحالي ومحاولة تسجيله للهدف التالي باندفاعه نحو 4.5000$ ليواجه بذلك مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.1800$ و 5.5000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع