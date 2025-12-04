سعر اليورو مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 4-12-2025

أكد سعر الزوج تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تشكيله يوم أمس لعدة موجات صاعدة ليستقر من خلالها فوق الحاجز المتمثل بمستوى 206.90 محققا بذلك لبعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 207.35.

نجاح السعر بالثبات فوق الحاجز المخترق وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 208.20 ليواجه بذلك مقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 206.75 و 208.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع