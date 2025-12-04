السعودية والبحرين توقعان 9 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني في العاصمة البحرينية المنامة.

وقد جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش الاجتماع الرابع للمجلس، وهي:

1. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب البحريني وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه.

2. برنامج التعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسة الدبلوماسية، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الجانب البحريني وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

3. اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، ومن الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

4. مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية المستدامة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وقعها من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومن الجانب البحريني وزيرة التنمية المستدامة السيدة نور بنت علي الخليف.

5. مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية متمثلة في الهيئة العامة للمنافسة وحكومة مملكة البحرين متمثلة في هيئة تشجيع وحماية المنافسة، وقعها من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومن الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو.

6. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، ومن الجانب البحريني وزيرة التنمية المستدامة السيدة نور الخليف.

7. مذكرة التفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين والمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، ومن الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.

8. مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعود وجامعة البحرين، وقعها من الجانب السعودي وزير الإعلام سلمان الدوسري، ومن الجانب البحريني وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة.

9. مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، وقعها من الجانب السعودي وزير الإعلام سلمان الدوسري، ومن الجانب البحريني وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي.

وأكد ولي العهد وولي عهد مملكة البحرين حرصهما على تقوية وتعميق العلاقات الثنائية المتميزة، معربين عن خالص تمنياتهما بدوام السلام والازدهار في البلدين الشقيقين. وعبّرا عن شكرهما لرؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجان المنبثقة والأمانة العامة للمجلس وفرق العمل على جهودهم المبذولة لإنجاح أعمال الاجتماع الرابع للمجلس. ك

ما اتفقا على عقد الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق السعودي البحريني في المملكة العربية السعودية، بموعد يحدده الجانبان من خلال الأمانة العامة للمجلس.