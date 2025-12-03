اخبار السعوديه

الأسر النازحة تشكر السعودية وإغاثة غزة بعد إنشاء مخيم آمن للأطفال

بيروت - نادين الأحمد - قدّمت المملكة وإغاثة غزة فسحة أمل لعشرات الأسر النازحة في منطقة القرارة شمال محافظة خان يونس، بعد إنشاء مخيم جديد يوفر لهم الأمان والاستقرار، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق. وجاء هذا المخيم ليمنح النساء اللواتي يعيلن أسرهن الأطفال مكانًا آمنًا بعد شهور من التشرد والصعوبات الإنسانية القاسية.

وأظهرت الأسر النازحة ارتياحها منذ اللحظات الأولى لوصولها، حيث وجد الأطفال لأول مرة منذ فترة طويلة بيئة مستقرة تحميهم من المخاطر، خاصة بعد المنخفض الجوي الأخير الذي دمّر خيامهم السابقة وأتلف ما تبقى لديهم من ملابس وأغراض أساسية. وأكدت الأسر أن جهود المملكة تعكس نهجًا إنسانيًا ثابتًا في مساعدة المحتاجين، مشيرةً إلى امتنانها العميق للدعم الذي أعاد إليهم شعور الأمان والطمأنينة.

ويأتي المخيم الجديد ضمن المبادرات الإنسانية المتواصلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعمل على توفير حلول سريعة وآمنة للنازحين في قطاع غزة، بما يعكس الالتزام الدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

