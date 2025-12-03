تابع الان خبر ضبط رجلين و3 نساء يمارسون الدعارة في السعودية: اجلدوهم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن الأمن العام السعودي، أنه تم ضبط 5 وافدين بمن فيهم رجلين و3 نساء في منزل شعبي بمحافظة تبوك، قال إنهم “مارسوا الدعارة”.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا إن “شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ضبطت 5 وافدين، (رجلان و3 نساء)، لممارستهم الدعارة في منزل شعبي”.

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه “جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.