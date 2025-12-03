شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يصل إلى مملكة البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ(46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.

وفور وصول ولي العهد الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من الخبر، كان في استقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

كما كان في استقبال ولي العهد الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأستاذ نايف بن بندر السديري.

عقب ذلك، توجه ولي العهد وولي عهد البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الصخير بمملكة البحرين.

وقد وصل بمعية ولي العهد، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.