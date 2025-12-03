تابع الان خبر مشروع “مسام” يواصل إزالة الألغام في اليمن وينزع 961 لغمًا خلال أسبوع واحد حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” جهوده في إزالة الألغام في اليمن، حيث نجح خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025م في نزع 961 لغمًا زرعتها الميليشيات في عدد من المحافظات، شملت ألغامًا مضادة للأفراد والدبابات وذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة.

وخلال عمليات التمشيط الميدانية، تمكن فريق المشروع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع من نزع لغم مضاد للأفراد، فيما أزال ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. كما نزع الفريق في مديرية ميدي بمحافظة حجة 4 ألغام مضادة للأفراد و90 لغمًا مضادًا للدبابات إضافة إلى 56 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة لحج، تم التعامل مع ذخائر غير منفجرة في مديريتي تبن والمضاربة، بينما شهدت محافظة عدن نزع 6 ألغام مضادة للأفراد و386 ذخيرة غير منفجرة. وتم التعامل مع ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة مبتكرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، إضافة لنزع 377 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء بمحافظة تعز. كما أزال فريق المشروع ألغامًا وذخائر متنوعة في مديريتي ذباب وصلوح.

وبهذه النتائج، ارتفع إجمالي ما نُزع خلال شهر نوفمبر إلى 4,726 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي أزالها المشروع منذ انطلاقه حتى الآن 526,460 لغمًا، معظمها زُرعت بطريقة عشوائية لتهديد حياة المدنيين وترويع الأطفال والنساء وكبار السن.

وتستمر المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في تنفيذ هذا المشروع النوعي الذي يهدف إلى حماية المدنيين وإعادة الحياة الآمنة للمجتمعات اليمنية، من خلال تطهير مناطق واسعة من أخطار الألغام التي تهدد السكان بشكل يومي.