زراعة عسير: ضبط 760 كجم من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت لجنة مشكلة برئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير 760 كيلوجرامًا من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ببعض المطاعم وأسواق بيع الاسماك بالحريضة والقحمة.

وتم الضبط عبر لجنة الاسماك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المخالفات أثر الجولات الرقابية المعتادة على منشآت بيع الأسماك والدواجن في المنطقة.

وتنوعت المضبوطات باختلاف المخالفات المرصودة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المنشآت المخالِفة، واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات الرقابية على حماية المستهلك، ورفع مستوى السلامة الغذائية، وضمان وصول منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية.