شكرا لقرائتكم خبر زراعة عسير: ضبط 760 كجم من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم الضبط عبر لجنة الاسماك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المخالفات أثر الجولات الرقابية المعتادة على منشآت بيع الأسماك والدواجن في المنطقة.
وتنوعت المضبوطات باختلاف المخالفات المرصودة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المنشآت المخالِفة، واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات الرقابية على حماية المستهلك، ورفع مستوى السلامة الغذائية، وضمان وصول منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية.
