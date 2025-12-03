شكرا لقرائتكم خبر كاوست تبرم اتفاقيات استراتيجية لدعم التعاون السعودي–الإيطالي في العلوم والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ريادتها في بناء الشراكات الدولية عبر تعزيز مجالات التعاون السعودي–الإيطالي في البحث العلمي والابتكار والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي–الإيطالي الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر.

ويأتي هذا الحدث امتدادًا لإعلان رفع مستوى العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، الذي وقّعه هذا العام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وخلال الافتتاح الذي ترأسه كلٌّ من المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، والسيد أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أعلنت كاوست عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية رائدة في إيطاليا، إضافةً إلى إطلاق برنامج مشترك للمنح الدراسية بين البلدين. وتجسّد هذه الشراكات الدور المحوري للجامعة في دعم منظومة التعاون الدولي بما يخدم التحول العلمي والاقتصادي في المملكة.

وتعكس هذه الجهود التعاونية التزام كاوست بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق التعاون في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والروبوتات، وتقنيات الاستشعار المتقدمة، والابتكار البحري. وتُسهم هذه الجهود مجتمعةً في تعزيز تنمية الكفاءات، وتسريع نقل التقنيات، وفتح آفاق جديدة للبحوث المشتركة بين المملكة وإيطاليا في مجالات علمية ذات أثر عالمي كبير. وهو ما أكده البروفيسور جيانلوكا سِتي، عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية (CEMSE) في كاوست، الذي مثل كاوست في هذا المنتدى.

وقّعت كاوست وجامعة بوليتكنيكو دي تورينو مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات لتأسيس شراكة واسعة تشمل الأبحاث المشتركة وبرامج التبادل الأكاديمي والتدريب. وقد وقّعت الاتفاقية كلٌّ من البروفيسورة أروى الأعمى، نائب الرئيس للتعليم والتقدم المؤسسي في كاوست، والبروفيسورة إيلينا باراليس، نائبة رئيس الجامعة الإيطالية.

وتركّز المذكرة على أولويات بحثية مشتركة تشمل الإلكترونيات الدقيقة والنانوية، والأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والطاقة والبيئة، والصحة الذكية، وتقنيات الغذاء والمياه. كما تتيح الاتفاقية فرصًا لبرامج الدكتوراه المزدوجة، ومشروعات مشتركة ممولة، وتبادل الباحثين، والأنشطة الأكاديمية المشتركة.

كما وقعت كاوست مذكرة تفاهم مع مع مجموعة (ELT) الإيطالية، الرائدة عالمياً في أنظمة الدفاع الإلكترونية، للتعاون في تطوير منصة تجمع بين الاكتشافات العلمية والتطبيقات التجارية، بحيث لا تقتصر الأبحاث المتطورة على الأوساط الأكاديمية فحسب، بل تصل إلى النظام البيئي الصناعي للمملكة . وتشمل هذه الشراكة، التي أبرمت بإشراف البروفيسور بيير ماجيستريتي، نائب الرئيس للأبحاث في كاوست، التعاون لمعالجة بعض التحديات الأكثر تعقيدًا، مع التركيز أيضًا على الأبحاث والدراسات المشتركة حول التقنيات الناشئة، وبرامج التدريب المتخصصة، والوصول إلى مرافق الاختبار الحديثة. ويأتي هذا التعاون انسجامًا مع توسع مجموعة (ELT) في المملكة، ومواءمة خبراتها التطبيقية مع القدرات البحثية لكاوست في الاتصالات والاستشعار وتقنيات الأمن.

كما عزّزت كاوست والمعهد الإيطالي للتقنية (IIT) نطاق التعاون القائم بينهما من خلال توسيع المذكرة القائمة بينهما لتشمل مجالات علمية وتقنية رئيسية وتطوير العمل المشترك في علوم الحياة، والروبوتات، والحوسبة العصبية، والإلكترونيات الدقيقة والنانوية، وأنظمة الاستشعار الذكية، والمواد المتقدمة، وعلوم الحوسبة. كما توفر الاتفاقية مسارات لتبادل الباحثين والطلبة، وإقامة ورش عمل مشتركة، وتنسيق الجهود في نقل التقنيات عبر اتفاقيات منفصلة خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت كاوست ومجموعة فينكانتيري، إحدى أكبر شركات بناء السفن في العالم، عن إطلاق برنامج جديد للمنح الدراسية لدعم الأبحاث في الأمن البحري والصمود السيبراني وتقنيات الملاحة من الجيل التالي.

وتدعم هذه المنح - التي جاءت نتيجة مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام - الباحثين الناشئين الذين يعملون على تطوير حلول لتوثيق نظام تحديد الهوية الآلي (AIS) وكشف التلاعب بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الملاحة التي تعمل بتقنية التعلم الآلي، مما يعزز تنمية المواهب في قطاع بالغ الأهمية لعمليات النقل البحري العالمية.

وقال البروفيسور جيانلوكا سِتّي بهذه المناسبة "تجسّد هذه الاتفاقيات قوة التعاون السعودي–الإيطالي والدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات الدولية في تعزيز البحث العلمي وتطوير التقنيات وتنمية الكفاءات. إن ربط القدرات العلمية في كاوست مع الجامعات والشركات التقنية الرائدة في إيطاليا يفتح آفاقًا جديدة للابتكار تتماشى مع أولويات المملكة لتنويع الاقتصاد وبناء مستقبل قائم على المعرفة".

وشكّل منتدى الاستثمار والأعمال السعودي–الإيطالي منصة رئيسية مهمة مكّنت كاوست من تعزيز شراكات عالمية تدعم التميز البحثي والابتكار المؤثر وتنمية رأس المال البشري المستعد للمستقبل. ومن خلال هذه المذكرات والمبادرات، تواصل كاوست دورها الرائد في ترسيخ مكانة المملكة كمركز دولي للعلوم والتقنية المتقدمة.