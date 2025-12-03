انت الان تتابع خبر ميزة "سرية" في إنستغرام للتحكم بمن يشاهد قصصك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وللاستجابة لهذه الحاجة، يوفّر إنستجرام أداة سهلة تُتيح للمستخدم التحكم في من يمكنه رؤية قصصه، من خلال ميزة "إخفاء القصة"، التي تعمل بهدوء ودون تنبيه الأشخاص الذين يتم استبعادهم من المشاهدة.

تتيح هذه الميزة إخفاء القصص عن متابعين معينين ببضع نقرات فقط، مع استمرار النشر لبقية الجمهور بشكل طبيعي، وهي أداة عملية للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة تحديثات شخصية، أو تقليل التفاعل غير المرغوب فيه، أو الحفاظ على مساحة آمنة دون لفت انتباه أحد.



1. خطوات تفعيل ميزة "إخفاء القصة"في إنستغرام. الانتقال إلى الإعدادات. افتح تطبيق إنستجرام وتوجه إلى ملفك الشخصي.. اضغط على أيقونة الخطوط الأفقية الثلاثة أعلى يمين الشاشة.. اختر "الإعدادات والخصوصية"، حيث ستجد جميع أدوات التحكم في أمان حسابك وطرق ظهوره.

2. ضبط إعدادات القصة

. مرّر للأسفل حتى تصل إلى قسم "الخصوصية".

. اضغط على خيار "القصة"، وهو القسم الذي يتحكم مباشرة في من يرى قصصك فقط، بعيدًا عن الإعدادات المتعلقة بالمنشورات أو الرسائل.

3. اختيار المتابعين المُستبعَدين

. اضغط على "إخفاء القصة".

. ستظهر لك قائمة متابعيك بالكامل، مع شريط بحث يسهل العثور على أسماء محددة.

. يمكنك إخفاء قصصك عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، دون تنبيههم أو تغيير علاقتهم بحسابك.

لا يرسل إنستغرام أي إشعارات للمتابعين الذين يتم استبعادهم من مشاهدة القصص، كما يمكنك تعديل قائمة الإخفاء في أي وقت، وهذا يجعل الأداة خيارًا مثاليًا للحفاظ على خصوصية لحظاتك دون إحداث توتر أو سوء فهم.

